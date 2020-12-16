НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,80 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 33,8021 гривен за евро (+0,1124 грн). При этом курс евро на 16 декабря составляет 33,6897 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,94 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 7 сентября - 27,7325 гривен за доллар.