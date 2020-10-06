НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Европейская валюта подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,48 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 октября установлен на таком уровне: 33,4822 гривен за евро (0,0785 грн). При этом курс евро на 6 октября составляет 33,4037 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,37 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 28,3639 гривен за 1 доллар (-0,037 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 28,4009 гривен за 1 доллар.