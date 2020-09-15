НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,34 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 сентября установлен на таком уровне: 33,3441 гривен за евро (+0,0965 грн). При этом курс евро на 15 сентября составляет 33,2476 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,34 гривен за евр. Курс в покупке составляет 33,32 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 28,0556 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 28,0003 гривен за 1 доллар.