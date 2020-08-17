НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,37 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 серпня встановлений на такому рівні: 32,3741 гривень за євро (+0,0659 грн). При цьому курс євро на 17 серпня складає 32,3082 гривень за євро.



Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 17 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 4 копійки до 32,49 гривень за євро. редную курс покупки євро складає 32,00 (31,98 - 14 серпня), продажу - 32,49 (32,45 - 14 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,36 гривень за євро .. Курс в покупці становить 32,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлений на такому рівні: 27,3061 гривень за 1 долар (-0,0413 грн). При цьому курс долара на 17 серпня складає 27,3474 гривень за 1 долар.