НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2020 года установил курс евро на уровне 31,12 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 июля установлен на таком уровне: 31,129 гривен за евро (+0,0981 грн). При этом курс евро на 16 июля составляет 31,0309 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 16 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 19 копеек до 31,15 гривен за евро. редний курс покупки евро составляет 30,62 (30,40 - 15 июля), продажи - 31,15 (30,96 - 15 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,23 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар, что 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 27,2738 гривен за 1 доллар (+0,1548 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,1190 гривен за 1 доллар.