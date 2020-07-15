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Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с марта 2019 года

Киев, Среда 15 июля 2020 18:15
Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с марта 2019 года
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала еще на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2020 года установил курс евро на уровне 31,03 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 июля установлен на таком уровне: 31,0309 гривен за евро (+0,1564 грн). При этом курс евро на 15 июля составляет 30,8745 гривен за евро.

Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с марта 2019 года

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, в последний раз официальный курс евро был выше 23 марта 2019 года - 31,0368 гривен за евро. Курс поднимался к отметке в 31 гривну во время острой фазы кризиса в марте 2020 года, однако не превышал ее.

Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с марта 2019 года

bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 15 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 15 копеек до 30,96 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,40 (30,29 - 14 июля), продажи - 30,96 (30,81 - 14 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 31,05 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,03 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,11 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,1190 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет 27,1436 гривен за 1 доллар.

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