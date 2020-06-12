НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,21 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 июня установлен на таком уровне: 30,2119 гривен за евро (+0,0396 грн). При этом курс евро на 12 июня составляет 30,1723 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 12 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,23 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар.

Курс на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,7303 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 12 июня составляет 26,5999 гривен за 1 доллар.