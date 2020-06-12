НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше отметки 26,70 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар. Курс на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,7303 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 12 июня составляет 26,5999 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,21 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 июня справочный курс на уровне 26,72 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 июня (26,59 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 12 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,57 (26,48 - 11 июня), продажи - 26,79 (26,70 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,44 - 11 июня), продажи 3,86 (3,89 - 11 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус