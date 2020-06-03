НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала почти до 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,96 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 июня установлен на таком уровне: 29,9609 гривен за евро (+0,0424 грн). При этом курс евро на 3 июня составляет 29,9185 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 3 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 18 копеек до 30,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,41 - 2 июня), продажи - 30,03 (29,85 - 2 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,99 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,97 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 26,7544 гривен за 1 доллар (-0,0411 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 26,7955 гривен за 1 доллар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус