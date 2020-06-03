НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала майже до 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,96 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлено на такому рівні: 29,9609 гривень за євро (+0,0424 грн). При цьому курс євро на 3 червня становить 29,9185 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 3 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 18 копійок до 30,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,41 - 2 червня), продажу - 30,03 (29,85 - 2 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,97 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 26,7544 гривень за 1 долар (-0,0411 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 26,7955 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус