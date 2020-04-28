НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,42 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 апреля установлен на таком уровне: 29,4274 гривен за евро (+0,009 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 29,4184 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,02 (29,04 - 27 апреля), продажи - 29,54 (29,62 - 27 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,30 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,27 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.