НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,41 гривен за евро, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 апреля установлен на таком уровне: 29,4184 гривен за евро (+0,0878 грн). При этом курс евро на 27 апреля составляет 29,3306 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 апреля 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 11 копеек до 29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (28,93 - 24 апреля), продажи - 29,62 (29,51 - 24 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,36 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,1025 гривен за 1 доллар (-0,0416 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет 27,1441 гривен за 1 доллар.