НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2020 года установил курс евро на уровне 29,05 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 марта установлен на таком уровне: 29,054 гривен за евро (+0,0041 грн). При этом курс евро на 12 марта составляет 29,0499 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 марта 2020 года, на наличном рынке курс евро по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 56 копеек до 29,94 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,62 - 11 марта), продажи - 29,94 (29,38 - 11 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 28,98 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,95 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,85 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 25,858 гривен за 1 доллар (+0,2340 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 25,6240 гривен за 1 доллар.