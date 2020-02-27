НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,92 гривен за евро, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 февраля установлен на таком уровне: 26,9299 гривен за евро (+0,1986 грн). При этом курс евро на 27 февраля составляет 26,8021 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 8 копеек до 26,89 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,54 (26,48 - 26 февраля), продажи - 26,89 (26,81 - 26 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 26,90 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 26,89 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.