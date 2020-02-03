НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 27,75 гривен за евро, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,7512 гривен за евро (+0,0925 грн). При этом курс евро на 3 февраля составляет 27,6587 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 21 копейку до 27,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,28 - 31 января), продажи - 27,86 (27,65 - 31 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 27,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,59 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 25,0836 гривен за 1 доллар (+0,0542 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет 25,0294 гривен за 1 доллар.