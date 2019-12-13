НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 26,25 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 декабря установлен на таком уровне: 2625,6661 гривен за 100 евро (+1,4241 грн).

При этом курс евро на 13 декабря составляет 2624,242 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,29 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,93 (25,88 - 12 декабря), продажи - 26,29 (26,26 - 12 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 2 копейки до 26,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,18 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,49 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 2349,7996 гривен за 100 долларов (-6,5280 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 декабря - 2356,3276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.