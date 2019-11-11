НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 3 копейки до 27,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне: 2706,2615 гривен за 100 евро (+2,7233 грн).

При этом курс евро на 11 ноября составляет 2703,5382 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим снизился на 2 копейки до 27,27 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,81 (26,86 - 8 ноября), продажи - 27,27 (27,29 - 8 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,02 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2451,1018 гривен за 100 долларов (+0,9131 гривен).