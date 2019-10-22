НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 25 копеек до 27,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне: 2765,2072 гривны за 100 евро (-25,267 грн).

При этом курс евро на 22 октября составляет 2790,4742 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро снизился на 23 копейки до 27,82 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,55 - 21 октября), продажи - 27,82 (28,05 - 21 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,65 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).