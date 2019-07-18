НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 19 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 19 копеек до 29,19 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 июля установлен на таком уровне: 2919,5303 гривны за 100 евро (+19,0972 грн).

При этом курс евро на 18 июля составляет 2900,7443 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 июля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 16 копеек до 29,44 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,55 - 29,15 (28,55 - 29,05 - 17 июля), продажи 29,20 - 29,55 (29,10 - 29,55 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,81 - 17 июля), продажи - 29,44 (29,28 - 17 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,23 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,21 грн/евро.