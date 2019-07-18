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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    18.07.2019 - 18:10
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 19 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 19 копійок до 29,19 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 липня встановлено на такому рівні: 2919,5303 гривні за 100 євро (+19,0972 грн).

При цьому курс євро на 18 липня становить 2900,7443 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 16 копійок до 29,44 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,55 - 29,15 (28,55 - 29,05 - 17 липня), продажу 29,20 - 29,55 (29,10 - 29,55 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,81 - 17 липня), продажу - 29,44 (29,28 - 17 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 19 копійок до 29,23 гривень за євро. Курс покупки становить 29,21 грн/євро.

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