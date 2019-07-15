НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 29,00 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 июля установлен на таком уровне: 2900,7443 гривны за 100 евро (+1,9058 грн).

При этом курс евро на 15 июля составляет 2898,8385 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 июля 2019 года, наличный курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,97 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,70 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 28,50 - 29,05 (28,65 - 29,15 - 12 июля), продажи 29,10 - 29,60 (29,15 - 29,65 - 12 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,85 (28,87 - 12 июля), продажи - 29,33 (29,40 - 12 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,09 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,06 грн/евро.