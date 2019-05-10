НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 29,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 мая установлен на таком уровне: 2942,9211 гривны за 100 евро (+2,4465 грн).

При этом курс евро на 10 мая составляет 2940,4746 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 4 копейки до 29,73 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,90 - 29,55 (29,00 - 29,55 - 8 мая), продажи 29,55 - 29,95 (29,55 - 30,00 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,25 (29,28 - 8 мая), продажи - 29,73 (29,77 - 8 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,41 грн/евро.