НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 28 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11 копеек до 29,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 мая установлен на таком уровне: 2977,598 гривны за 100 евро (+28,1616 грн).

При этом курс евро на 2 мая составляет 2949,4364 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 мая 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 9 копеек до 29,99 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,80 (29,15 - 29,70 - 26 апреля), продажи 29,80 - 30,40 (29,70 - 30,20 - 26 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,43 (29,39 - 26 апреля), продажи - 29,99 (29,90 - 26 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 29,77 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,72 грн/евро.