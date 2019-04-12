НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 30,24 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 апреля установлен на таком уровне: 3024,2774 гривны за 100 евро (+1,9864 грн).

При этом курс евро на 12 апреля составляет 3022,291 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 6 копеек до 30,42 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,20 (29,80 - 30,30 - 11 апреля), продажи 30,25 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 11 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,99 (30,03 - 11 апреля), продажи - 30,42 (30,48 - 11 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,24 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,21 грн/евро.