ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    11.04.2019 - 18:00
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 30,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 апреля установлен на таком уровне: 3022,291 гривны за 100 евро (+3,4409 грн).

При этом курс евро на 11 апреля составляет 3018,8501 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 6 копеек до 30,48 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,30 (29,70 - 30,15 - 10 апреля), продажи 30,35 - 30,80 (30,20 - 30,80  - 10 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (29,92 - 10 апреля), продажи - 30,48 (30,42 - 10 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,15 грн/евро. Курс покупки составляет 30,12 грн/евро.

Курс доллара снизился на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь