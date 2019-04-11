НБУ підвищив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 30,22 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 квітня встановлено на такому рівні: 3022,291 гривні за 100 євро (+3,4409 грн).

При цьому курс євро на 11 квітня становить 3018,8501 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 6 копійок до 30,48 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,70 - 30,15 - 10 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 10 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 10 квітня), продажу - 30,48 (30,42 - 10 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,15 грн/євро. Курс покупки становить 30,12 грн/євро.