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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    02.04.2019 - 17:50
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 34 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 34 копейки до 30,21 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 апреля установлен на таком уровне: 3021,1057 гривны за 100 евро (-34,0601 грн).

При этом курс евро на 2 апреля составляет 3055,1658 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 35 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 39,70 - 30,35 (30,05 - 30,75 - 1 апреля), продажи 30,30 - 30,90 (30,70 - 31,10 - 1 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,01 (30,40 - 1 апреля), продажи - 30,52 (30,87 - 1 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,49 грн/евро. Курс покупки составляет 30,44 грн/евро.

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