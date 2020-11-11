НБУ повысил официальный курс доллара после снижения в течение недели

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 28,1206 гривен за 1 доллар (+0,009 грн). При этом курс доллара на 10 ноября составляет 28,1116 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после того, как он снижался в течение четырех дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,36 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 ноября справочный курс на уровне 28,11 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 ноября (28,12 грн/доллар).

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.