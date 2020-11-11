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НБУ підвищив офіційний курс долара після зниження протягом тижня

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 28,1206 гривень за 1 долар (+0,009 грн). При цьому курс долара на 10 листопада становить 28,1116 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

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Таким чином, офіційний курс зріс після того, як він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,36 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 листопада довідковий курс на рівні 28,11 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 листопада (28,12 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

Прогноз погоди
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