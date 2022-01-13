НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 13 января 2022 года установлен на уровне 27,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,7073 гривен за 1 доллар (+0,1980 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 27,5093 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)