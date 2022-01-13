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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

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Украина, Четверг 13 января 2022 06:15
НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 13 января 2022 года установлен на уровне 27,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,7073 гривен за 1 доллар (+0,1980 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 27,5093 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,42 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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