Курс доллара продолжил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,42 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,6500 - 27,6700 грн/доллар, евро 31,4021 - 31,4248 грн/евро, российский рубль 0,3707 - 0,3711 грн/рубль.
Напомним, 11 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,2710 - 31,2909 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос до максимума с конца мая 2021 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.