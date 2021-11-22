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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 1,5 месяца

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 06:00
НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 1,5 месяца Фото: курс доллара вырос на 12 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на уровне 26,56 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5694 гривен за 1 доллар (+0,1267 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 26,4427 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 1,5 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 1,5 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

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