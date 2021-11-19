ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Пятница 19 ноября 2021 10:20
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,4800 - 26,5000 грн/доллар, евро 30,0309 - 30,0536 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 18 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 - 26,5200 грн/доллар, евро 30,0536 - 30,0736 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3626 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,44 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу