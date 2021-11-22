НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за 1,5 місяця

Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на рівні 26,56 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,5694 гривень за 1 долар (+0,1267 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 26,4427 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)