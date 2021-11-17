НБУ повысил официальный курс доллара еще на 7 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс доллара растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,4133 гривен за 1 доллар (+0,0762 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 26,3371 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)