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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 10:24
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,03 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 30,0125 - 30,0352 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3640 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 15 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,3350 - 26,3550 грн/доллар, евро 30,1167 - 30,1395 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,326 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ резко повысил официальный курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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