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НБУ повысил официальный курс доллара на 50 копеек

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 06:15
НБУ повысил официальный курс доллара на 50 копеек Фото: курс доллара вырос на 50 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля 2022 года установлен на уровне 28,53 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,5355 гривен за 1 доллар (+0,5009 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет: 28,0346 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 50 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 50 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар, курс в покупке до 28,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 61 копейку до 32,56 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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