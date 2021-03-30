НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,96 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.