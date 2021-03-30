НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.