ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ повысил официальный курс доллара на 28 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 28 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 28 сентября Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на уровне 26,65 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6556 гривен за 1 доллар (+0,0134 грн). При этом курс доллара на 27 сентября составляет 26,6422 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 28 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 28 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,26 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: это удар по Украине, мы будем отвечать
Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: это удар по Украине, мы будем отвечать
DAILY
Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти