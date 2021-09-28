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НБУ підвищив офіційний курс долара на 28 вересня

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 28 вересня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлений на рівні 26,65 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6556 гривень за 1 долар (+0,0134 грн). При цьому курс долара на 27 вересня становить 26,6422 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 28 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 28 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,70 гривень за долар, курс в покупці до 26,68 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,26 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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