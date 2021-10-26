НБУ повысил официальный курс доллара на 26 октября

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3509 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 25 октября составляет 26,2918 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)