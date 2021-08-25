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НБУ повысил официальный курс доллара на 25 августа

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,16 гривен за евро.

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