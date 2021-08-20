Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,16 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,1447 - 31,1680 грн/евро, российский рубль 0,3588 - 0,3592 грн/рубль. Напомним, торги по доллару 18 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,1805 - 31,2039 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль