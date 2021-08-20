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Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

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Украина, Пятница 20 августа 2021 10:18
Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,16 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,1447 - 31,1680 грн/евро, российский рубль 0,3588 - 0,3592 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 18 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,1805 - 31,2039 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 26,6504 гривен за 1 доллар (+0,0049 грн). При этом курс доллара на 19 августа составляет 26,6455 гривен за 1 доллар.

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