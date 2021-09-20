НБУ повысил официальный курс доллара на 20 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7028 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 17 сентября составляет 26,6672 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,43 гривен за евро.

Прогноз

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней. По прогнозу аналитиков, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн.