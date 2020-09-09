НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 27,8296 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет 27,8032 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 сентября справочный курс на уровне 27,82 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 сентября (27,82 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,64 - 8 сентября), продажи - 27,87 (27,85 - 8 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,37 (32,41 - 8 сентября), продажи - 32,84 (32,88 - 8 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,38 - 8 сентября), продажи 3,77 (3,78 - 8 сентября) грн за 10 рублей.