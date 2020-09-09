Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 9 сентября

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,84 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,64 - 8 сентября), продажи - 27,87 (27,85 - 8 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,37 (32,41 - 8 сентября), продажи - 32,84 (32,88 - 8 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,38 - 8 сентября), продажи 3,77 (3,78 - 8 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,76 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 сентября справочный курс на уровне 27,82 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 сентября (27,79 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,75 - 27,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, по прогнозу группы ICU, в сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые более активно будут пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Курс будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.