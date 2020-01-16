НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,09 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 24,0923 гривен за 1 доллар (+0,1102 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет 23,9821 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 16 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже вырос на 5 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс в покупке до 24,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копейки до 26,88 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 января справочный курс на уровне 24,07 грн/доллар, повысив его по сравнению с 15 января (23,96 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 16 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 26,97 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,03 (23,86 - 15 января), продажи - 24,22 (24,08 - 15 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,61 (26,34 - 15 января), продажи - 26,97 (26,75 - 15 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,58 - 15 января), продажи 3,92 (3,90 - 15 января) грн за 10 рублей.