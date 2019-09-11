НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,96 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен).

При этом курс доллара на 11 сентября составляет 2488,2279 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,95 гривен за доллар, курс в покупке - 24,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,53 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 10 сентября (24,85).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,84 (24,80 - 10 сентября), продажи - 25,10 (25,05 - 10 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,26 - 10 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 10 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 10 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 10 сентября) грн за 10 рублей.