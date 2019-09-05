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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    05.09.2019 - 10:45
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3200 - 25,3400 грн/доллар, евро 7,9431 - 27,9626 грн/евро, российский рубль 0,3830 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,3200

25,3400

EUR/UAH

27,9431

27,9626

RUB/UAH

0,3830

0,3834

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 4 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2700 - 25,2850 грн/доллар, евро 27,8273 - 27,8413 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 2526,3457 гривен за 100 долларов (-3,3408 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, в августе украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке. В августе чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была на уровне 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

По данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.

НБУ на 5 сентября снизил официальный курс доллара Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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