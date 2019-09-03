НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,29 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 сентября установлен на таком уровне: 2529,6865 гривен за 100 долларов (+3,3392 гривен).

При этом курс доллара на 3 сентября составляет 2526,3473 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 3 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,72 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,30 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 2 сентября (25,25).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 27,87 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,13 (25,07 - 2 сентября), продажи - 25,36 (25,30 - 2 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,41 (27,45 - 2 сентября), продажи - 27,87 (27,92 - 2 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 2 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 2 сентября) грн за 10 рублей.